Ters yön faciası! TIR ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Çardak ilçesinde kara yolunda yaklaşık 6 kilometre ters yönde giden TIR, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar - Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden B.K. kullandığı TIR'la Çardak ilçesi sapağında ters yöne girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters istikamette seyreden TIR, karşı yönden gelen v şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yolun dışına savrulup, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri TIR şoförü B.K. ile otobüsteki yolculardan S.A olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden K. ve A.'ın cansız bedenleri otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

DHA