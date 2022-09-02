Thodex’in firari CEO’su mahkemeye çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu F.F.Ö., Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı. Mahkeme, F.F.Ö.'nün tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu F.F.Ö., bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya F.F.Ö., polisler eşliğinde getirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Elbasan Savcılığı, F.F.Ö.’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle F.F.Ö. hakkında tutukluluğun devamını talep etti. Mahkeme talebi kabul ederek, suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan F.F.Ö.’in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Kırmızı bültenle aranan F.F.Ö., 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından F.F.Ö.'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından F.F.Ö.’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.