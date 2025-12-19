  1. Anasayfa
  4. Trafikte eli silahlı trafik teröristi dehşeti saniye saniye kamerada!

Güncelleme:

Mersin'de trafikte yaşanan dehşette trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş eden şehir eşkıyasının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Eylül’de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şikayetçi olan araçtakilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirlendi. Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde S.İ.’nin önce yumruk attığı ardından aracıyla yanlarından geçerken ateş ettiği yer aldı. (DHA)

DHA

Etiketler trafik magandası trafik teröristi eli silahlı maganda silahlı saldırı
