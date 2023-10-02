  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti

Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti

Güncelleme:

İstanbul Pendik'te trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü cipin önüne keserek sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü, cip sürücüsünü darp etmeye başladı. Otomobilden inen bir kadın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti - Resim : 1

DHA

Etiketler pendik trafik kavga cip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Opel'den Ekim kampanyası: 125 bin TL indirim geldi!
Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü
Uzman isimden yatırımcılar için kolay paralı en gerçek yatırım tavsiyesi
Sosyal medyanın deprem kahini bu sefer de saat verdi
SPK Başkanı'ndan halka arz uyarısı! Hisse alırken bunlara bakın
Alkole zam geldi! Rakı, votka, viski, cin...
İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz
30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı
İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında