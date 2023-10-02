Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti

İstanbul Pendik'te trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü cipin önüne keserek sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü, cip sürücüsünü darp etmeye başladı. Otomobilden inen bir kadın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA