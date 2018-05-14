Trafikte SMS kazası, 1 kişi ağır yaralandı !

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşırken park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta sürücü ağır yaralanırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan İsmail A. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak takla atan araç, yine park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücü İsmail A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlıkekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İsmail A. ambulansla Başkent ÜniversitesiAlanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail A. burada tedaviye alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.