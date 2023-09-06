Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga! AK Partili isim de yaralandı

İzmir'de trafik kavgası sonrası çıkan tartışma meydan savaşına döndü. Muşta, sopa ve bıçakların çekildiği kavgada AK Partili başkan yardımcısı da darbedildi...

İzmir'de iki otomobilin karıştığı hasarlı kazanın ardından çıkan kavga, tarafların telefonla çağırdığı yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Sopa, muşta ve bıçaklı kavgada, sürücülerden AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Y.Y. (48) ve kardeşi C.Y. (46) darp sonucu, yeğeni E.Y. (22) ise bıçakla yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 31 Ağustos saat 17.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta meydana geldi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Y.Y. yönetimindeki otomobil ile E.Ç.'in (38) kullandığı otomobil çarpıştı.

Hasarlı kaza sonrası taralar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. ve E.Ç. yakınlarını aradı. Yaklaşık 50 kişi olay yerinde toplandı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede sopa, muşta ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Y. sağ gözüne aldığı darbeyle yaralandı. Y.Y.’ın kardeşi C.Y.'ın sağ kolu kırılırken, yeğeni E.Y. ise gözünün altı ve göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, E.Ç. gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Evli, 6 çocuk babası Y.Y.'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kardeşi C.Y. ile yüzüne 5 dikiş atılan yeğeni E.Y., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan E.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

E.Ç.’in ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını belirtip, "7532 Sokak'tan gelen otomobil otomobilimin sol çamurluğuna çarptı. Aracı kullanan kişinin elinde cep telefonu vardı. Aracından inen sonradan adının Y.Y. olduğunu öğrendiğim bu kişi, 'Dikkat etsene, bak arabanın haline' dedi. Ben de 'Sen benim arabama çarptın' dedim. Tutanak getirdi, 'Kaza raporu tutacağız' dedi. Ardından da 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' deyince ben de 'Sen kimsin?' diyerek elimi kaldırdım. Bunun üzerine bileğimden tuttu. Tokat attım, yere düştü. Sonra aracından sopa çıkardı. Beni darbetmeye çalıştığı sırada çevredekiler yetişip, ayırdı. Ardından bana küfredip, telefonla akrabalarını arayıp, çağırdı. Gelen yakınları da küfredip, saldırdı. Ardından polisler geldi. Beni kendi araçlarına alarak, bölgeden uzaklaştırıp, kurtardı. Bu sırada ben de yeğenimi arayıp, durumu anlattım. Ancak polis aracında olduğum için devamında ne yaşandı bilmiyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi.

'3 KİŞİYE 50 KİŞİ SALDIRDILAR'

E.Y. ise ifadesinde, "Amcam ufak bir trafik kazası geçirip beni aradı, yanına gittim. Olay yerine vardığımda amcamı yerde darbedilirken gördüm. Yardımına koşarken sopa ve bıçakla yaraladılar. Gruptan biri elindeki bıçakla beni önce göğsümden sonra gözümün alt kısmından yaraladı. Gözümün altındaki bıçak yarasına 5 dikiş atıldı. Gözümden ameliyat olacağım. Olay yerine varmadan babama da kazayı haber vermiştim. Benden sonra o da olay yerine ulaştığında ona da saldırıp darbettiler. Ufacık bir trafik kazası büyük bir kavgaya dönüştü. 3 kişiye 50 kişi saldırdı. Böyle bir megapol kentte bunu yapıyorlar. O kadar kalabalık gruptan sadece 1 kişi gözaltına alındı. Bize saldıran tek kişi değildi. Şikayetçiyim" dedi.

8 çocuk babası C.Y. ise "Olaydan sonra sadece 1 kişi gözaltına alındı. Oysa, bize 50 kişi saldırıp, linç etti. Kolumu kırdılar. Oğlumu bıçakla yaraladılar. Adalet yerini bulsun. Bize saldıran diğer kişiler kimse tespit edilsin" ifadelerini kullandı.

‘KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ’

Ailenin avukatı Gülşah Yıldız da "Bu saldırı müvekkillerimi sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da etkilemiştir. Madde hasarlı küçük bir kaza olmasına rağmen daha büyük ölçekli bir olaya dönmüştür. Olay polisin ve etraftaki vatandaşların müdahale edemeyeceği hale gelmiştir. Konuyla alakalı hastane raporları ve kamera kayıtlarını savcılığa sunduk." diye konuştu.(DHA)

DHA