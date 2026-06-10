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Tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'a ''cinsel saldırı'' soruşturması

Tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'a ''cinsel saldırı'' soruşturması
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Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Ö.Ç.'nin şikayetçi üzerine 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve geçtiğimiz Şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan hakkında sarsıcı bir suçlama daha yargıya taşındı. Bolu Belediyesi'nde görevli 33 yaşındaki kadın personel Ö.Ç.'nin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak resmi şikayette bulunması üzerine, Özcan hakkında ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı.

"İşten Çıkarılma Korkusuyla Boyun Eğmek Zorunda Kaldım"

Halihazırda Tanju Özcan'ın yargılandığı 'Tehdit' ve 'Şantaj' davasında mağdur sıfatıyla yer alan Ö.Ç., savcılığa verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre; Bolu Belediyesi'nde işe başlamasından yaklaşık 5-6 ay sonra Özcan kendisine ilgi duyduğunu belirtti. Başlangıçta fiziksel temas girişimlerinden kaçınarak odayı terk ettiğini belirten Ö.Ç., "Karşımda koskoca başkan vardı, bu durumlardan kimseye bahsedemedim" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi. İlerleyen süreçte Özcan'ın, taleplerini kabul etmemesi halinde kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Makam Şoförü İddiaları Doğruladı: Kiralık Araçla Otel Buluşmaları

Ö.Ç.'nin ifadesine göre, Tanju Özcan'ın makam şoförü S.Ç. de devreye girerek genç kadına başkana olumlu cevap vermesi yönünde baskı yaptı. Özcan'ın "Narven'deyim, şoför seni alıp buraya getirecek, kimse bilmesin" şeklindeki WhatsApp araması sonrası şoför tarafından otele götürüldüğünü belirten Ö.Ç., burada ve sonraki görüşmelerde işini kaybetme korkusuyla rızası dışında cinsel birlikteliğe zorlandığını iddia etti. Soruşturma kapsamında ifade veren şoför S.Ç. de, genç kadını belediyeye ait kiralık araçlarla birden fazla kez söz konusu otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü itiraf etti.

Uyuşturucu ve Toplu İlişki Teklifi İddiası Dosyada

Soruşturma dosyasına giren iddiaların en vahim kısmı ise üçüncü otel görüşmesinde yaşandı. Mağdur Ö.Ç., Tanju Özcan'ın kendisine birlikte İstanbul'a gitmeyi, uyuşturucu madde kullanmayı ve farklı kişilerle toplu halde cinsel birliktelik yaşamayı teklif ettiğini öne sürdü. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hem mağdur kadının hem de şoförün ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili derinlemesine hukuki süreci başlattı.

DHA

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Etiketler bolu belediyesi tanju özcan cinsel saldırı
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