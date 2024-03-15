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Uludağ'da ayı paniği kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı

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Bursa'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan mevkisinde, gece saatlerinde ayı ile yavruları görüntülendi.

Bursa'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetişkin ayı, çevrede yiyecek aradıktan sonra özel bir şirkete ait güvenlik kulübesine girdi.

Bursa'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görevlinin olmadığı kulübenin pencerelerini iteleyerek kıran ayının içeri girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Bursa'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

 

DHA

Etiketler bursa ayı uludağ
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