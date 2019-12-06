Uludağ'da kaybolan dağcılardan yeni görüntü!

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmalarında 100 saatlik süre geride kalırken, aramalar havadan ve karadan sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, Uludağ'ın 6 farklı noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

ZİRVE YOLUNDAKİ YÜRÜYÜŞLERİ, KAMERADA

Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerkenki son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor.

METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİ

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye AFAD tarafından metale duyarlı cihaz getirildi. Cihaz, kar kalınlığının bir metreyi aştığı zirve bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Metallerin yerini tespit edebilen cihazın, 1 kilometrekareyi tarayabildiği belirtildi.

