Ümitcan U.'nun annesinin ölüm nedeni belli oldu

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan, Esra H.'yi ise kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan Ümitcan U.'nun annesi Gülay U.'nun kendi iradesiyle yaşamına son verdiği belirlendi. Savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema E.'nin 3 Haziran 2020'de evde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan U., 5 Ağustos 2021'de Esra H.'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanıyor. Ümitcan U.'nun annesi Gülay U., 'Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programında kendisiyle ilgili iddiaların gündeme getirildiği dönem olan 17 Eylül 2020'de Ankara Keçiören'deki akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, U.'nun ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda Gülay U.'nun kendi iradesiyle yaşamına son verdiği belirtilerek, takipsizlik kararı verildi.

PARMAK İZİ VE YAZI GÜLAY U.'A AİT

Kararda, Gülay U.'ya ait 3 parmak izi ile nottaki parmak izlerinin aynı olduğu belirtildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce yapılan incelemede ise not kağıdı üzerindeki yazıların, Gülay U.’nun iş yerinde kullandığı el yazısı doküman ve dilekçelerle aynı olduğunun saptandığına dikkat çekildi. U.’nun aile avukatlarına aynı gün sabah saatlerinde intihar edeceğine dair sesli mesaj gönderdiği, eşini de arayıp helallik istediği belirtildi. Olay yerinde bulunan boş kovanın, Gülay U.’un yanında bulunan tabancadan atıldığı ve yine U.’nun her iki elinde de atış artığı bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde bulunan aile fertleri ve diğer kişilerin ellerinde ise herhangi bir atış artığına rastlanılmadı.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

Savcılık kararında, "Sonuç olarak müntehirin kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçeler doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

TELEVİZYON YAYININDAKİ İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Öte yandan savcılık, televizyon kanalında Gülay U. hakkında çalıştığı yetiştirme yurdundaki kızları gece hayatına yönlendirdiğine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili ise 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturma başlatılmasına karar verdi. Buna ilişkin kararda, "Müntehirenin intiharı öncesi televizyon kanalındaki yayınlar ile ilgili olarak müntehirin eşi Durak U.'nun vekili tarafından verilen dilekçe, müntehirin bırakmış olduğu intihar mektubu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu rapor kapsamında, iftira ve hakaret suçları ile ilgili; bu eylemlerin televizyon yayını sırasında olması nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na soruşturma dosyanın bir örneğinin gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.

DHA