Vahşi cinayetin ardından ''platonik aşk'' çıktı

İzmir'de tekstil fabrikası müdürü Sena A.'nın İlkay A. tarafından öldürülmesinin ardından detaylar ortaya çıktı. 24 yaşındaki genç kadının, zanlının sevgili olma teklifini reddettiği için cinayete kurban gittiği öğrenildi.

İzmir'de tekstil fabrikası müdürü Sena A.'ın (24), İlkay A.'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay A., Sena A.'nın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A., yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena A.'ya sapladı.

Sena A., kanlar içinde yere yığılırken A., aynı bıçakla kendini de yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A. olay yerinde hayatını kaybetti, Sena A. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Sena A.'nın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

SENEYE DÜĞÜNÜ VARDI

Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena A.'nın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi.

Cinayet günü, A.'nın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. A.'nın uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena A.'nın, bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı, bu yüzden teklifini reddettiği belirtildi.

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlkay A.'nın üzerinden ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi. Sena A.'nın, İlkay A. ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.

DHA