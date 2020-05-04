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  4. 04 Mayıs 2020 17:46

Vicdansız kocanın dövdüğü yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

Çorum Ata Caddesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. İdiaya göre 75 yaşındaki kadın eşi tarafından dövülüp sokağa atıldı. Bakım altına alınan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.

Vicdansız kocanın dövdüğü yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
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Çorum’da Ata Caddesi’ndeki apartman dairesinde oturan Hasibe K., iddiaya göre eşi Ünal K. tarafından darp edilerek, sokağa atıldı. Yaşlı kadına Çelebi ve Birsen Şahin çifti, sahip çıktı, evlerine aldı. Kadının darp edildiğini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi. Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru, araca taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasibe K. ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Huzurevine yerleştirilen kadın, bakım altına alındı. Eşini dövdüğü iddia edilen Ünal K. hakkında soruşturma başlatıldı.

 
Eşinin kendisini dövdüğünü anlatan Hasibe K. , “Eşim beni dövdü sokağa attı. Bana bu aile sahip çıktı. Allah razı olsun. Beni İzmir’de oğullarımın yanına göndersinler” dedi. Hasibe K'ya evlerini açan Çelebi Şahin de, “Biz onu sokakta bulduk, eve getirdik. 2 gündür yemek yemediğini söyledi yemek yedirdik, misafir ettik” diye konuştu

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