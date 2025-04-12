Vicdansız sürücü köpeği ezip arkasına bile bakmadı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir sürücü, yola çıkan köpeğin üzerinden geçip, arkasına bakmadan yoluna devam etti.

Olay, 9 Nisan günü Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 301 sokakta meydana geldi. Otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yolda yatan bir köpeğin üzerinden aracıyla geçti. Yaralanan köpek acı içerisinde kaçarken, araç sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Kaza sonrası yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yürek sızlatan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Çığlıkları duyup geldik"

Meydana gelen olayda köpeğin sesini duyup dışarı çıktığını söyleyen esnaf, "Köpeğin çığlıklarını duyduk, içerden koşturduk. Araba ezip geçmiş köpeği. Köpeğin şu an durum fena değil, bakıyoruz, besliyoruz iyi şu anda" dedi.

İHA