Yargıtay'dan davacıya da davalıya da hapis cezası!

Çorum’da yaşayan Umut Ç. (31), maddi sıkıntı nedeniyle internetten böbreğini satışa çıkardı. Böbrek hastası Yaşar Ö., Umut Ç.’nu arayarak 40 bin liraya böbreğini alacağını söyledi. Kanuna göre yakın akraba dışında böbreğin bir başkasına nakli mümkün olmadığı için, taraflar anlaştı ve Umut Ç.’nun vesikalık fotoğrafıyla Yaşar Ö.’in kardeşi Emre Ö. adına sahte nüfus cüzdanı düzenlendi. Bunun sonucunda da özel bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirildi.

CEZALAR YARGITAY'A TAŞINDI

Umut Ç., sadece 20 bin lira ödeme yapan Yaşar Ö. kardeşlerden şikâyetçi oldu.

Akşam’dan Neslihan Keskin’in haberine göre; savcılık şikâyet dilekçesi üzerine dolandırılma olayının dışında ayrıca her iki taraf hakkında sahtecilik ve organ ticareti suçundan soruşturma başlattı. Umut Ç.’nun şikâyeti üzerine hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik ve organ ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 6 Mart 2015 tarihinde şikâyetçi Umut Ç.’na ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Yaşar Ö. kardeşlere resmi evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8’er ay, “organ ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararı temyiz edilince dava Yargıtay’a taşındı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yargıtay 12.Ceza Dairesi, 13 Mart'taki kararında, Umut Ç.’na verilen hapis cezasını onadı. Ancak Yaşar Ö. kardeşlere verilen hapis cezalarını bozdu Yargıtay’ın bozma gerekçesinde, “Böbrek hastası Yaşar Ö.’in hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, davaya konu organ naklinden başka bir tedavi imkânı ve organ naklinde zarureti bulunup bulunmadığı araştırılsın” dedi. Yargıtay bozma ilamının ardından 12 Haziran’da görülen ilk duruşma ise sanık avukatlarının mazeretli olması nedeniyle ertelendi.