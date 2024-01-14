Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan E. çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, E. çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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