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Yine akran şiddeti: Kızlar kapıştı, erkekler izledi...

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Elazığ’da bir grup kız bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi 2611. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kız arasında kavga çıktı. 2 kız saç saça baş başa birbirine girerken, arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.

O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

Etiketler Elazığ kavga kız çocukları erkekler saç saça baş başa kavga
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