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Yine akran zorbalığı! 16 yaşındaki kızı dövüp kameraya kaydettiler!

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İstanbul Arnavutköy'de 16 yaşlarında bir grup kız çocuğu, yaşıtları olan kız çocuğunu darbedip o anları kameraya kaydetti.

Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta sonunda çekilen görüntülerde, bir park içinde 16 yaşlarında bir grup kız çocuğunun, yaşıtları olan genç kıza karşı akran zorbalığı yaptığı görülüyor. Parkta akranları tarafından sıkıştırılan kız çocuğu, sözle ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, çocuklardan biri saçından tutup yere düşürdüğü kız çocuğuna acımasızca vururken, görüntüyü çeken erkek çocuğun "Kafasını yere vur" dediği duyuluyor. Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmiyor.

DHA

Etiketler akran zorbalığı lise öğrencisi kavga
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