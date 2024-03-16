Yine Esenyurt, yine olay! Mağazada kurşun yağmuru

İstanbul'da adı artık suçla anılan Esenyurt yine silahlı bir dehşete sahne oldu. Bir mağazada yaşanan korkunç olayda bir kişinin husumetli olduğu iddia edilen bir başka kişiye kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, dehşeti yaşayan kadın feryat etti.

Esenyurt’ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerine silahla defalarca ateş etti. Olay sonrası saldırgan kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 14 Mart Perşembe günü Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet ve alacak-verecek meselesi olan N. T. ve H.A. sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tartışma büyürken N. T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya korunmak için girdi. Daha sonra içeri H.A. da girerken taraflar arasındaki gerginlik büyüdü. Mağazadaki vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışırken H.A. eline aldığı silahı husumetlisine doğrulttu.

Korkuya kapılan N. T., kasa tezgahının arkasına kaçarak gizlendi. Silahı ile tezgaha yaklaşan H.A., vatandaşların gözü önünde husumetlisine defalarca ateş etti. Dehşet anları sonrası H.A., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yerde ağır yaralanan adamı gören mağaza içindeki bir kadın, korku ve panik içinde çığlık atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N. T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mağazaya gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme yaparken, emniyet güçlerinin kayıplara karışan H.A.’yı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan tartışma ve ardından meydana gelen silahla dehşet anları ise mağazanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA