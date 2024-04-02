Yine Marmaray yine intihar girişimi

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcu raylara atladı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.

DHA