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YKS başvuruları için son gün

YKS başvuruları için son gün
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Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 Şubat'ta başlayan başvuru süreci 26 Şubat Pazartesi saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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