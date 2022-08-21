Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Muğla’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 38 yolcu tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında seyir halinde olan Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Sakartepe rampasında motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine otobüste bulunan 38 yolcu hemen tahliye edildi.
İHA
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