Yolcu otobüsünde uyudu, bir daha uyanamadı

Kayseri'den Bursa'ya yolcu otobüsünde seyahat eden yaşlı adamın uyuduğu düşünülürken öldüğü belirlendi.

Kayseri'den kızı ve damadı ile memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine gelmek için Kayseri-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsüne binen Alzheimer hastası E.E. (81), iddiaya göre uyku problemi yaşadığı için yolculuktan önce uyku hapı içti. Otobüs Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla terminale, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otobüsteki yolcular seyahatlerine başka bir otobüsle devam etti.