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  4. 10 Ağustos 2020 19:54

Yük treni araca çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yük treni araca çarptı: 1 ölü
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Kaza, Pazarcık ilçesinde bağlı Narlı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İskenderun - Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet İnce'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnce'nin cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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