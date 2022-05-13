  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yürek yakan olay: Tarladan dönen baba traktörle oğlunu ezdi

Yürek yakan olay: Tarladan dönen baba traktörle oğlunu ezdi

Yürek yakan olay: Tarladan dönen baba traktörle oğlunu ezdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktörle tarladan dönen baba, onu görüp koşan 6 yaşındaki oğlunu ezerek öldürdü.

Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde iddiaya göre, Mehmet A., traktörle tarlasını sürdükten sonra eve döndü.

Babasının tarladan döndüğünü gören 6 yaşındaki Zahit A., traktöre doğru koştu. Aniden traktörün önüne çıkan çocuk, tekerleğin altında kalarak ezildi.

 YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenaze, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Etiketler traktör tarla ezme oğul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük: ''Muhalefet seçimler bitince hesap soracak''
Muğla'da büyük deprem
Melis Sezen sessizliğini bozdu: Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı, kalmasın
Altın yatırımcısına ''silkeleme operasyonu'' uyarısı! ''Ekrandaki fiyata piyasada altın yok''
Haber3.com'un seçim anketi sonuçları herkesi şaşırtacak
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi
İkinci el araba fiyatları uçuşa geçti! İşte en çok satanlar
Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz canlı yayında Armağan Çağlayan'ı ağlattı
Pes! Afgan kaçak sığınmacı: ''15 gündür yürüyoruz, sınırlar açık!''
Yine ''Bitcoin'' intiharı! 23 yaşındaki genç intihar etti!