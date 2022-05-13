Yürek yakan olay: Tarladan dönen baba traktörle oğlunu ezdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktörle tarladan dönen baba, onu görüp koşan 6 yaşındaki oğlunu ezerek öldürdü.

Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde iddiaya göre, Mehmet A., traktörle tarlasını sürdükten sonra eve döndü.

Babasının tarladan döndüğünü gören 6 yaşındaki Zahit A., traktöre doğru koştu. Aniden traktörün önüne çıkan çocuk, tekerleğin altında kalarak ezildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)