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  4. 02 Kasım 2020 10:44

Yurtiçi Kargo yardımları ücretsiz taşıyacak

Yurtiçi Kargo, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye gönderilecek yardımları ücretsiz taşınacağını duyurdu. Kentte sadece battaniye ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

Yurtiçi Kargo yardımları ücretsiz taşıyacak
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Yurtiçi Kargo, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye gönderilecek yardımların ücretsiz taşınması için yardım kampanyası başlattı. Şirket, depremin hemen sonrasında AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından kentte sadece battaniye ihtiyacının olması nedeniyle İzmir'e gönderilecek sıfır battaniyeleri ücretsiz olarak AFAD'ın bu ildeki depolarına taşıyacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda İzmir'de sadece sıfır battaniye ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir. Deprem bölgesine göndermek istediğiniz sıfır battaniyelerinizi Yurtiçi Kargo şubelerine teslim edebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınızla ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'deki AFAD depolarına teslim edilecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

 

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