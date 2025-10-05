Yüzsüz firma sahibi Belediye Başkanı'nı çileden çıkardı

Gaziantep'in Şahitkamil ilçesi Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir üretimhanedeki denetlemede bozuk salça ve reçelleri görünce firma sahibine "bunları annene yedirir misin" diye sordu. Firma sahibinin "tabi ki hayır" yanıtını duyunca sinirlenen Yılmaz "annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun" diyerek çıkıştı.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte ilçede gıda üretimi yapan bir firmaya denetlerken hijyen kurallarının hiçe sayıldığı üretimhanede tarihi geçmiş ve küflenmiş gıdalarla karşılaşınca uğradığını şaşırdı.

Küflenmiş salçaları gören Yılmaz, firma sahibine sahibine "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu. Firma sahibinin "Tabii ki hayır" demesi üzerine Yılmaz, "Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?" diye karşılık verdi.

Tesiste bozulmuş tarihi geçmiş reçelleri de gören Yılmaz, "Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Bu memleketi ben sizin gibilere kirlettirir miyim ya. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir. Siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 tır mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Denetim yapılan yerde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yılmaz, "Şehitkamil’de kimse halkın sofrasına ihanet edemez…Denetimlerimizde öyle bir pişkinlik ile karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler… Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.