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Ziyarete geldiği babasını ölü olarak buldu

Ziyarete geldiği babasını ölü olarak buldu
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Antalya'da bir süre önce organ yetmezliği teşhisi konulan 61 yaşındaki adam, kendisini ziyarete gelen oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın altındaki dükkanda yaşamını sürdüren Nazım N.'a bir süre önce organ yetmezliği teşhisi konuldu. Engelli maaşıyla yaşamını sürdüren N., sabah saatlerinde yaşadığı yerin çevresinde gezinip, dükkana girip koltuğun üzerine uzandı. Bu sırada babasını görmek için çocuğuyla birlikte gelen Volkan N., kapıyı çalıp yanıt alamayınca Nazım N.'ın hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112'ye  bildiren Volkan N. çocuğunu bırakmak için evine gitti. Dükkanın camının kırılmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Nazım N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemeler sürdüğü sırada olay yerine gelen Volkan N., polislere babasını hareketsiz yatarken görünce haber verdiğini anlattı. Yapılan incelemenin ardından N.'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

DHA

Etiketler antalya organ yetmezliği koltuk
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