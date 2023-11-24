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Zonguldak'ta batan gemide 4'üncü cansız bedene de ulaşıldı

Zonguldak'ta batan gemide 4'üncü cansız bedene de ulaşıldı
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Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve fırtına felaketinde Zonguldak'ta batan gemide, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz pazar günü şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı tüm yurtta can ve mal kayıplarına yol açmıştı.

Özellikle Zonguldak'ta, bir gemi karaya oturdu, bir gemi ise battı.

Batan gemiden 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Kasım'da Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatından hala kayıp olan 8 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 8 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından havada, karada ve denizde arama kurtarma ve alan tarama şeklinde gece gündüz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Batan gemide toplam can kaybı 4 yükselmiş oldu.

 

İHA

Etiketler zonguldak batan gemi gemi enkaz bir cansız beden daha
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