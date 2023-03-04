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341 internet sitesi erişime kapatıldı

341 internet sitesi erişime kapatıldı
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Yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 341 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesinin incelendiği belirtildi.

Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 273’ünün yasa dışı bahis, 68’inin ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.

 

Etiketler Yasadışı bahis Yasadışı bahis internet sitesi müstehcen içerikli paylaşım erişim engeli
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