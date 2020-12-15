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  3. 15 Aralık 2020 10:03

4 hain daha öldürüldü!

Fırat Kalkanı bölgesiNE sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, komandoların müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

4 hain daha öldürüldü!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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