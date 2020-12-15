4 hain daha öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.