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4 öğretmen daha koronavirüse yakalandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde imam hatip lisesinde görevli 4 öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Okulda görevli öğretmenlerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İhsaniye Kaymakamlığı tarafından yüz yüze eğitime 10 gün süre ile ara verildi. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile derslerine devam edeceği kaydedildi. İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu yaptığı açıklamada ise, “4 öğretmenimizin testinin pozitif çıkması üzerine okulda eğitime 10 gün süre ile ara verdik” dedi.

Etiketler afyonkarahisar öğretmen koronavirüs yüz yüze eğitim
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