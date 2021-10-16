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4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler msb terör terörist pkk pkklı tsk mehmetçik asker
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