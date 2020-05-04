4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Korona virüs ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.



Türkiye’de Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim’e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.







Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da Ürgüp’te 4 yaşındaki Yavuz Selim’e yazılan 3 bin 150 lira para cezasını iptal ederek, jandarma ekipleri ile minik Yavuz Selim’e Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler gönderdi.





