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49 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var

49 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 127 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, 49 ilde 'Mahzen-40' operasyonları düzenlendi. Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin; 'tefecilik', 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edildi" dedi.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi. 

DHA

Etiketler tefeci dolandırıcı gözaltı Ali Yerlikaya
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