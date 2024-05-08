49 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 127 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, 49 ilde 'Mahzen-40' operasyonları düzenlendi. Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin; 'tefecilik', 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edildi" dedi.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

4️⃣9️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 1️⃣2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız❗️



❌Emniyet Genel… pic.twitter.com/ByzETVFZqr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 8, 2024

DHA