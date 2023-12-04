5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/rDDxnRPhKF
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