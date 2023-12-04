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  3. 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü

5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi. 

 

Etiketler pkk msb milli savunma bakanlığı pençe kilit
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