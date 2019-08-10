5 yıl az geldi 5 yıl daha istediler !

Fatsa-Ünye sınırında içerisinde yer alan Aşağı Bahçeler, Yukarı Bahçeler ve Tepeköy Mahalleri arasında 2013 yılında Bahar Madencilik ile İngiliz Stratex International Madencilik'in birlikte kurduğu Altıntepe Madencilik Şirketi, 196 hektarlık arazide 5 yıldır siyanür kullanarak altın çıkarıyor. Dünyanın birçok yerinde yasaklanan siyanürle altın arama çalışmaları Fatsa-Ünye sınırında 10 kilometrekarelik alanda tepkilere rağmen devam halen devam ederken, şirketin bitmek üzere olan ruhsatını 5 yıl daha uzatmak ve arama yapılacak olan alanı 3 katına çıkarmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

ALAN BÜYÜSÜN SÜRE UZASIN

5 yıllık altın arama ruhsatı süresinin bitmesine günler kala şirketin ruhsat süresini uzatma girişimi ve altın araması yaptığı 196 hektarlık alanı 3 katına çıkarma girişimi yöre halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

Sivil toplum örgütleri ve yöre halkı duruma tepki gösterdi. Fatsalı sanatçı Mehmet Gümüş, “Siyanürle altın arama çalışması devam ederse burada yaşam olmayacak. Bu bir ölümdür. Hepimiz ölüm tehlikesi altındayız. Bu ölüm tehlikesine karşı çakmamız gerekiyor. Bu zehir ayrım yapmayacak. Biz de ayrım yapmadan herkesim ve her görüşten insan bir olarak, buna karşı durmalıyız” dedi.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATILDI

ORÇEV, siyanürle altın ayrıştırma işletmeciliği yapan şirketin alanını genişletme girişimi üzerine sosyal medyada bir kampanya başlattı. Maden sahasının fotoğrafı ile ekonomik ve sağlık yönünden zararlarının vurgulandığı paylaşımlarla kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Fatsa ve Ünye topraklarında siyanürlü maden işletmeciliği yanında MTA'nın yaptığı sondajlardan da anlaşıldığı gibi yakında yeni maden sahalarıyla karşı karşıya kalacağız. Ayrıca şu an siyanürle altın ayrıştırması yapan şirket yeni ÇED süreci ile alanını üç kat daha büyütmek istiyor. Sular kirleniyor, orman ve tarım arazileri yok ediliyor. Tüm canlıların yaşamı tehdit altında. Toprağımızı, suyumuzu, yaşamımızı korumak için hukuksal ve fiili mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

KÂR YOK ZARAR VAR!

Mühendis Çağdaş Çelebi de Fatsa'daki siyanürle altın işletmesi üzerinden yaptığı çalışmayı dernek üyeleriyle paylaştı. Çelebi, şirketin proje raporuna göre 5 yılda 146 milyon TL harcama yaparak 306 Milyon TL elde edeceğini ve devlete sadece 18 milyon TL ödeceğini ileri sürdü. Çelebi yaptığı hesaplamada bölgede; fındık, kivi, ceviz ve bal üretimi yapan halkın ise zararının yaklaşık 66 milyon TL olacağını söyledi.

HALK YENİ SONDAJLARI ENGELLEDİ

Bölgede geçen ay MTA tarafından yapılan sondaj çalışmaları köylüler tarafından engellenmişti. Sularının kirlendiğini ve ağaçların kesildiğini belirten köylüler MTA çalışanlarına izin vermemiş ve çalışmalar durdurulmuştu. Ancak kısa bir süre sonra tepkilere rağmen MTA sondaj çalışmalarına tekrar başladı.