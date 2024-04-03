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60 yıldır CHP'nin kazandığı ilçe el değiştirdi

60 yıldır CHP'nin kazandığı ilçe el değiştirdi
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60 yıldır CHP'nin yönetiminde olan Kırklareli'nin Babaeski ilçesi AK Parti'ye geçti.

Yerel seçimlerde 1963 yılından beri tercihini CHP'den yana kullanan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki seçmenler, bu yerel seçimlerde fikir değiştirdi. Ak Parti'nin adayı Fırat Yayla, ilçede partisine ilk defa belediye başkanlığını kazandırdı.

Yüzde 50,30 oy oranıyla 9 bin 357 seçmenden destek alan Yayla, AK Partiye ilçe genelinde en yüksek oy oranını kazandırırken CHP adayı Öner Polat ise yüzde 45,74 oy oranıyla 8 bin 508 seçmenin desteğini alabildi.

İlçe meydanında seçmenlerle zafer kutlaması yapan Fırat, AK Parti belediyeciliği ile Babaeski'de yeni dönemin başladığını söyledi. Yol arkadaşları ile birlikte çok emek verdiklerini ifade eden Yayla, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

60 yıldır CHP'nin yönetiminde olan Kırklareli'nin Babaeski ilçesi AK Parti'ye geçti.

İHA

Etiketler Kırklareli babaeski yerel seçim ak parti CHP
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