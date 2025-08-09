6'sı kırmızı bültenli 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde 427 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirterek, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük" dedi.

ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi: "'Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da; 'Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan'da, ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İsveç'te, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan 'Banlılar' organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar Gürcistan'da, 'Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

DHA