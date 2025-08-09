  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6'sı kırmızı bültenli 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

6'sı kırmızı bültenli 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde 427 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirterek, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük" dedi.

ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi: "'Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da; 'Kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi M.E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y.B. isimli şahıs Gürcistan'da, ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs İsveç'te, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan 'Banlılar' organize suç örgütü üyesi M.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ulusal seviyede aranan K.C.H. ve E.G. isimli şahıslar Gürcistan'da, 'Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından ulusal seviyede aranan G.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." 

DHA

text-ad
Etiketler Ali Yerlikaya kırmızı bülten suçlu iade
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kıvanç Talıtuğ 5 gündür kayıp arkadaşı için yardım istedi: ''Çok kritik saatlere girdik'' Kıvanç Talıtuğ 5 gündür kayıp arkadaşı için yardım istedi: ''Çok kritik saatlere girdik'' Gençlik ve Spor Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak Gençlik ve Spor Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak Bekçiden market çırağına dayak skandalı! Bekçiden market çırağına dayak skandalı! Bu uygulamayı telefona indirmeden alışveriş yapmayın! Bu uygulamayı telefona indirmeden alışveriş yapmayın! İmamoğlu davasındaki hakimin görev yeri değiştirildi İmamoğlu davasındaki hakimin görev yeri değiştirildi Marmaray istasyonlarında peş peşe intihar şoku! Marmaray istasyonlarında peş peşe intihar şoku! Tahtakale esnafının meydan savaşı kamerada Tahtakale esnafının meydan savaşı kamerada Son şampiyon Galatasaray sezonu galibiyetle açtı Son şampiyon Galatasaray sezonu galibiyetle açtı Trump-Putin görüşmesinin adresi belli oldu Trump-Putin görüşmesinin adresi belli oldu Emlak vergisini etkileyecek bina metrekare maliyetleri belli oldu Emlak vergisini etkileyecek bina metrekare maliyetleri belli oldu
Süper Lig yine gergin başladı: ''Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz'' Süper Lig yine gergin başladı: ''Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz'' Kilosu 150 TL'ye çıkmıştı... Fiyatları düşürecek hasat başladı Kilosu 150 TL'ye çıkmıştı... Fiyatları düşürecek hasat başladı Çanakkale cehennemi yaşadı! Yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi Çanakkale cehennemi yaşadı! Yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi Danıştay, hukuk fakültelerine giriş barajı kararına ''dur'' dedi Danıştay, hukuk fakültelerine giriş barajı kararına ''dur'' dedi Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması Kavurucu sıcaklar geri döndü: 46 derece görülecek! Kavurucu sıcaklar geri döndü: 46 derece görülecek! Türk futbolunun en pahalı transferi, İstanbul'a gelişiyle bir rekor daha kırdı! Türk futbolunun en pahalı transferi, İstanbul'a gelişiyle bir rekor daha kırdı! 10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? 10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? Balıkesir'de bir deprem daha! Balıkesir'de bir deprem daha!