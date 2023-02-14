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9 gün sonra mucize: Bir kadını enkazdan sağ çıkardı

9 gün sonra mucize: Bir kadını enkazdan sağ çıkardı
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Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, 30’lu yaşlarında 1 kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Etiketler deprem enkaz sağ deprem felaketi
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