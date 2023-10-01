A Haber muhabirine tekme tokat dayak

Haber takibi yapmak üzere Hatay'a giden A Haber muhabiri, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

A Haber muhabirinin darp edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, haber takibi yapmak üzere 6 Şubat Depremleri'nin vurduğu Hatay'a giden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bir kişi tarafından "yalan haber" yapmakla suçlandı. İki isim arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Uğur'un tekme tokat darp edildiği anlar kameralara saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından hastanelik olan Halil İbrahim Uğur'un konuşmakta güçlük çektiği görüldü.