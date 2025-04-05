ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili yeni gelişme

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi.

ABD'de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, tarafların sunduğu dilekçeleri inceledikten sonra, Öztürk'ün yargılanması için en uygun yerin, gözaltına alındığı ve ilk işlemlerin yapıldığı Vermont olduğunu belirtti.

Öztürk’ün bir süre bu eyalette tutulduğunu da karara gerekçe olarak gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Rümeysa Öztürk'ün, gözaltında 'üç kez astım krizi geçirdiğini' ifade etti. Pressley açıklamasında, "Rümeysa Öztürk, gözaltındayken üç ayrı astım krizi geçirdi.

Gerekli astım ilaçlarını almadı; bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir" ifadelerini kullandı.

DHA