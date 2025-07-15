ABD'li dev banka Dolar/TL tahminini güncelledi

ABD'li dev banka Goldman Sachs, Dolar/TL için kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini güncelledi.

Dolar/TL yükselişine devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 14'e yakın yükseliş kaydeden Dolar/TL için ABD'nin dev bankası Goldman Sachs'tan yeni tahmin geldi.

Goldman'ın açıklamasına göre 3 ay sonrası için dolar kuru tahmini 41 lira, 6 ay sonrası için 43, 12 ay sonrası için de 45 lira oldu.

ING'nin Dolar/TL tahmini

Öte yandan ING ise haziran ayının sonunda paylaştığı raporda dolar kurunun 3, 6 ve 12 ay sonra sırasıyla 41,20, 43 ve 47 lira olacağını öngörmüştü.