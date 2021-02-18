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  3. 18 Şubat 2021 08:20

Abdullah Ağar Gara operasyonunu tek cümle ile açıkladı

Habertürk TV canlı yayınında Gara operasyonunu değerlendiren eski komando ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar; "Gara diğerleri gibi, alan hakimiyetini amaçlayan bir harekat değildi, etki odaklı bir harekattı." dedi.

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Eski komando ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Habertürk TV canlı yayınında Gara operasyonunu değerlendirdi.

Operasyonun alan hakimiyetini amaçlayan bir harekat olmadığını belirten Ağar; "Gara operasyonunu Irak'a yapmış olduğumuz Pençe harekatlarıyla karıştırmamak gerek. Etki odaklı bir harekattı. Yani belli bir alanda hedefi olan bir harekat icra ediyor, hedefe ulaştıktan sonra terk ediyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra sosyal medya hesabından söz konusu yayını paylaşan Ağar paylaşımında; #Gara diğerleri gibi, alan hakimiyetini amaçlayan bir harekat değildi. YPG/PKK’nın kendini erişilemez, ulaşılamaz hissettiği alanlarda kafasını ezen ve güvenini sarsan etki odaklı bir harekattı. Ciyaklayıp durmaları da ondan zaten." ifadelerini kullandı.

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