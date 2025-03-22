Abdullah Gül: ''Erdoğan’a ve şahsıma yapılanlar, İmamoğlu’na da yapılmamalı''

Türkiye'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili dikkat çeken uyarılar peş peşe geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk soruşturma kapsamındaki ilk ifadesi bugün tamamlanırken Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında adliyeye sevk edileceği öğrenilmişti.

Türkiye bu gelişmeleri konuşurken, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'a konuşan Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmayı ve değerlendiriken hem kendisi hem de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden örnek verdi.

Gül ile görüşen Ocaktan, "Gül’ün altını çizdiği iki önemli nokta" diyerek şu 2 maddeyi yazdı:

1-Vaktiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve şahsıma yapılanlar, Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı.

2-Eğer hukuk ve hakkaniyet kaybedilirse, Türkiye kaybeder.

İşte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İBB'ye ve İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili yorumlarından öne çıkanlar:

"Son günlerde İstanbul Belediye Başkanı ve beraberinde birçok kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci yakından endişeyle izliyorum.

Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı.

Bu tür çalkantılar, Türkiye’de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder.

İktidar ve muhalefet arasında gerginliğin tırmanmasının hiçbir faydası yok. Böyle bir durum sürdürülebilir de değil.

Vatandaşları galeyana getirecek hamlelerden tabii ki kaçınılmalı. Bu dikkatli bir şekilde yapılırken, vatandaşların haber alma özgürlüğü de daraltılmamalı."

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