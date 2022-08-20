Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP'liler'' bombası

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinenen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak iktidara yönelik sert eleştirilerini "AK Parti içindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı'na uğradım" diyerek sürdürdü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Karar Sizin” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dilipak bugünkü yazısında, bazı AKP'lilerin "gazabına uğradığını” ifade etti.

Dilipak, “Ben AK Partilileri uyarayım derken AK Parti içindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı'na uğradım. Müştekilerin hepsi AKP’li değildi ama, onlar da içlerindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin oyunu'na geldi herhalde” diye belirtti.

Yazının ilgli kısmı şöyle:

Sizi kim yönetsin? Ben sizi kimin yöneteceğini biliyorum: Olduğunuz gibi idare olunacaksınız.

Sana, bana, ötekilere gönderilen 'vahiy'de mealen böyle yazıyor.

Aslında Üstün Dökmen’in açıklamaları bu açıdan çok önemli. 'Ölümlerden ölüm beğenmek' istemiyorsanız, bu kirli kumpastan yakamızı kurtarmamız gerekiyor. Ben AK Partilileri uyarayım derken AK Parti içindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı'na uğradım. Müştekilerin hepsi AKP’li değildi ama, onlar da içlerindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin oyunu'na geldi herhalde.

Aslında AK Parti içindeki AKP’lilerle, CHP’nin içindeki 'Beyaz Türkler, beyaz solcular' benim açımdan çok da farklı değiller.

Hadi beni yalanlayın, 'bizim içimizde Şeytanın dostlarına yer yok' deyin!

Bunları İstanbul sözleşmesinde, Lanzarotte de, 5G’de, pandemi sürecinde, iklim politikaları konusunda bir araya getiren güç neydi.

Şeytanın dindar, milliyetçi, liberal, sağcı, solcu, sosyalist, komünist, globalist Alevi-Sünni kılıklı her çevreden dostları var.

...

Eğer bir toplumda birilerinin hırsız, katil dedikleri, öbür tarafta kahraman olarak alkışlanıyorsa ve herkes kendi günahkarını savunuyor, karışısındakilerin hakkındaki iddiaları araştırmadan kabul ediyor ve kendi yandaşları hakkında karşı taraftakilerin iddialarını araştırmadan reddediyor ise vay onların haline!

...

Hemen her iktidar döneminde hazine de kamu kaynakları da vatandaşlar da soyuldu. Enflasyon, devalüasyon da faiz gibi bir soygun aletidir. Bunların üstü hep örtüldü.

Hiçbir kazanım, adalet konusunda kaybettiklerimizin boşluğunu dolduramaz.

Maalesef hepsinde birden sınıfta kalıyoruz. Dünyamızı ve ahiretimizi yakan bu cehennemden ilk kurtarılması gereken adalettir.

Unutmayın, layık olduğunuz gibi idare olacaksınız...

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit'teki yazısının tamamı için...