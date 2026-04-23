  1. Anasayfa
  2. Güncel
Adalet Bakanlığı'ndan ''faili meçhul'' hamlesi: 7 daire başkanlığı kuruldu
Güncelleme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlarından dezenformasyonla mücadeleye kadar 7 yeni daire başkanlığının kurulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda infial yaratan faili meçhul ve takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar için yeni bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu. 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kuruldu. Bakanlık bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul dosyalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma’ vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. ‘Gülistan Doku soruşturması’ gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:

Adli Emanet Daire Başkanlığı,

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı,

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı,

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı,

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı,

Terör Suçları Daire Başkanlığı,

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı.

Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ne demişti?

Bakan Gürlek Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak; özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler Adalet Bakanı Akın Gürlek Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı faili meçhul dosyalar
