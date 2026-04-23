Galatasaray'ın TFF restine Fenerbahçe'den olay yanıt

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanması sonrası tansiyon tavan yaptı. Galatasaray Kulübü TFF'nin mevcut yönetimi ile tüm ilişkileri askıya alma kararının ardından bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbide hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı açıklandı. Galatasaray Kulübü, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF'nin mevcut yönetimi ile ilişkileri askıya alma kararı aldıklarını duyurdu. Fenerbahçe’den Galatasaray’ın açıklamasına cevap Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın resti sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakın ha sarıyı çıkarma

Sakın ha kırmızıyı gösterme

Sakın ha VAR’a gitme

Sakın ha penaltı verme

Sakın ha bazı konuları açma

"Sakın ha"

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'

Sıra bu maçta mı?"



