Erdoğan'ın başdanışmanı Gülistan Doku'nun katilini işaret etti: ''Bulgular onu gösteriyor''

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olarak ''Ortada bir kızımızın katli söz konusu. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor'' dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 

Soruşturma devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan, Gülistan Doku dosyasıyla ilgili açıklama geldi. 

"Bulgular Tuncay Bey'in oğlunu işaret ediyor"

Trabzon'da yerel medyaya konuşan Saral, "Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl öncesinde olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak." ifadelerini kullandı. 

"Kim olursa olsun adaletten kaçamaz"

Saral şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığımız doğru olanı yapıyor. Kim olursa olsun, devletin en üst kademesindeki kim varsa... Göstergeler, bulgular onu ortaya koyuyorsa kim olursa olsun adaletten kaçamaz. Adalet bir devletin adaletsiz olmaz... İnşallah umuyoruz ki öyle olmamıştır ama eğer böyle bir şey varsa, adalet ne diyorsa, o babamızın da oğlu olsa, kimin oğlu olursa olsun eğer böyle bir cinayet işlenmişse... Bu maşeri vicdanı ciddi şekilde rahatsız eder. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kim olursa olsun o babanın da, o yetkilinin de oğlunun... Kim olursa olsun adalete teslim edilmesi lazım."

