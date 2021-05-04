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Adana'da sahte içki operasyonu!

Adana'da, jandarmanın bir ev ve araçta yaptığı aramada 330 litre sahte içki ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde M.B.'nin evinde sahte içki bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Evde arama yapan ekipler, 0,5 litrelik 460 pet şişe içinde 230 litre sahte içki ele geçirdi. M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir başka operasyonda ise Adana'da temin edilen sahte içkilerin Kozan ilçesine götürülüp satışının yapılacağı bilgisini alan ekipler, şüpheli aracı Adana- Kozan yolu Kılıçlı mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 19 koli içinde farklı boyutlarda pet şişe ve su bidonu içinde toplam 100 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler adana sahte içki operasyon
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