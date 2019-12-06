Adil Gür son anket sonuçlarını açıkladı: ''Suriyeliler dönmek istemiyor''

Adil Gür’ün sunumuna göre, Suriyeliler Türkiye’ye ekonomik nedenlerle geldiklerini belirtiyor. “Ülkenize yeniden dönmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna 4 göçmeden biri “Dönmek istiyorum” yanıtını verdi. Yüzde 40’ı ise “Ben ülkeme dönmek istemiyorum” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık verirse Türkiye’de kalır mısınız” sorusuna yüzde 44’ü “Kalırım” yanıtını verdi. Buna karşın yüzde 23’ü ise bu soruyu “Ne olursa olsun ben ülkeme dönmek istiyorum” diye yanıtladı. “Avrupa’ya ya da başka ülkeye gider misiniz” sorusuna ezici çoğunluk “Hayır, gitmem” yanıtı verdi. “Türkiye’de ailenizden kimler var” sorusu üzerine Suriyelilerin neredeyse tamamı ailesiyle yaşadığını bildirdi. Suriyelilerin dışındaki göçmenler ise daha çok ailesi olmadan Türkiye’de yaşıyor. “Türkiye’de mutlu musunuz” sorusuna yüzde 85 “Türkiye’de yaşamaktan mutluyuz”, “Türkiye’de kendinizi güvende hissediyor musunuz” sorusuna ise neredeyse yüzde 100’e yakın oranda “Güvende hissediyoruz” karşılığı geldi. Göçmenler Türkiye’de geleceklerinin çok iyi olacağını da düşünüyor. “Kötü olacak” diyenler yüzde 10’un altında kaldı. Devletin yaklaşımından, sağlık hizmetinden memnun olanların oranı yüzde 85’lere ulaşıyor. Gür, “Sokaktaki vatandaş bu kadar memnun değil” dedi.

‘KALIŞ SÜRESİ UZADIKÇA İSTEK DÜŞÜYOR’

Türkiye’de yaşamaktan memnun olanların oranı yüzde 81.4. Araştırmada Suriyelilere “Güvenli bölge oluşturulması halinde Suriye’ye döner misiniz” diye de soruldu. Soruya yüzde 44 “Gitmem”, yüzde 30 da “Belki giderim, belki gitmem” yanıtını verdi. Gür, Türkiye’de kalma süresi uzadıkça ülkelerine dönme isteğinin düştüğüne de dikkat çekti. Araştırmaya göre, “Hayatımdan memnunum, geçiniyoruz” diyenlerin oranı da yüksek. “Zor durumdayım” diyen sadece yüzde 10. Araştırmaya göre büyük bölümü Suriyeliler olan göçmenler ortalama 2 bin liranın altında rakamlarla geçinmeye çalışıyor. Buna karşın hayatlarından memnun olduklarını dile getiriyorlar.

‘500 BİN ÇOCUK DOĞDU’

Çocuklarının büyük bir bölümü okula gidiyor. Okula gitmeyen çocuk oranı yüzde 8. Her iki haneden birisinde Türkiye’de doğan çocuk var. Öyle ki 500 bin civarında Türkiye’de doğan çocuk bulunuyor. Araştırmada göçmenlere “Türkçe biliyor musunuz” diye de soruldu. Türkçe bilenlerin oranının yüzde 60’ların üzerine çıktığı belirlendi.

